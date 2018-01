Mitteldeutsche Zeitung: MZ zur AfD und dem Verein Miteinander

Halle (ots) - Immer wieder legt Miteinander offen, welcheextremistischen Kräfte sich in und um die Partei scharen. Und welchesundemokratische Gedankengut sich durch Teile der Partei zieht. Es istlachhaft, dass nun gerade in der AfD Angst vor angeblichenExtremisten aufsteigt. Während die AfD demokratische Akteureattackiert, ist ihre Sprache verräterisch. Immer wieder holt sieihre neuen Sprach-Schablonen raus, um ihr Gedankengut salonfähigzumachen: Da werden teils Rechtsextreme zu Patrioten. Und wer sichgegen Patrioten wendet, wird schnell selbst zum Anti-Demokraten.Diese Sprache soll Grenzen verwässern. Daher bleibt der Kampfgegen Rechts so wichtig - genauso wie Landespolitiker, die sich dazubekennen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell