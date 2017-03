Mitteldeutsche Zeitung: MZ zur AfD in Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Die AfD-Spitze hat jetzt die Rückendeckung derPartei, um gegen die Unterlegenen vorzugehen. Das wird nicht jedentreffen - in der umstrittenen Chatgruppe waren bis zu 60Parteimitglieder. Und Poggenburg? Er will das Gesicht imBundestagswahlkampf sein. Er wird noch wünschen, er hätte selbst denAbsprung nach Berlin versucht. Ihm bleibt die Arbeit in einerLandtagsfraktion, in der blanker Hass herrscht. Vom Burgfrieden, dener vor Wochen verkündet hat, ist die AfD weit entfernt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell