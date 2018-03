Mitteldeutsche Zeitung: Die MZ kommentiert die Äußerungen Jens Spahns zu Hartz IV:

Halle (ots) - Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass derCDU-Politiker Jens Spahn Anstoß erregt. Er tut das offenkundiggleichermaßen ebenso aus Überzeugung wie mit der strategischenAbsicht, zum Vorreiter des rechten Unionsflügels zu werden. Dabei istdas Ziel des ehrgeizigen Unions-Politikers schon längst klar: dasKanzleramt. Seine Äußerungen sind in der Regel auch so provokant,dass sie regelrecht zum Widerspruch einladen. Das war am Wochenendenicht anders.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell