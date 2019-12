Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zur Ukraine

Halle (ots) - Schon das Treffen als solches ist ein Lichtblick. Emmanuel Macron,Angela Merkel, Wladimir Putin und Wolodimir Selenski werden heute in Paris zwarnicht gleich die Lösung des Ukraine-Konflikts aus dem Ärmel schütteln. Die vierhaben aber die Chance, eine historische Wende zu bewirken: zurück zu Gesprächen,zurück zur Vernunft, zurück zum Bewusstsein eines Miteinanders in Europa. Einerster konkreter Schritt läge in der tatsächlichen Einhaltung der Waffenruhe inder Ostukraine. Macron und Merkel sollten sich Putin gegenüber hart, aber fairzeigen. Das ist die angemessene Linie gegenüber einem Staatschef, der nichtzögert, immer wieder die Nerven des Westens zu testen - mal durch Provokationennahe des Luftraumes der baltischen Republiken, mal durch die Weigerungrussischer Stellen, bei Aufklärung rätselhafter Morde auf westlichem Territoriumbehilflich zu sein. Stets gilt: Der Westen belohnt keine Drohgebärden. EineMitwirkung Moskaus an einer konstruktiven, neuen Politik dagegen wäre für beideSeiten nützlich.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4462174OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell