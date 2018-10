Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zur Rechtsmedizin

Halle (ots) - Das ganze Manöver ist eine Magdeburger Trickserei:Im Gerangel um die Haushaltsaufstellung innerhalb der Ministerriegekürzt man Zuschüsse und bringt erstmal einen Sparbeitrag - im Wissen,dass im zweiten Schritt der Landtag abschließend schon nicht an derunverzichtbaren Einrichtung sparen wird. Und den fehlenden Betragdann draufpackt, gerne aus Mitteln anderer Ministerien. Weil aberauch in einem 11,4-Milliarden-Haushalt der Euro nur einmal ausgegebenwerden kann, muss das woanders eingespart werden. Aber daran ist jadann der Landtag schuld, nicht die Regierung. So verlagert manVerantwortung. Und das wirft ein Schlaglicht auf die Kenia-Koalitionder drei ungleichen Partner. Die oberflächliche Harmonie im Kabinettist erkauft damit, dass andere verdrängte Konflikte ausbaden müssen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell