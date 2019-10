Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zur Konjunktur

Halle (ots) - Das Eis ist dünner, als es die Zahlen zeigen. DasWirtschaftswachstum lebt schon seit einiger Zeit vom Konsum -ungewöhnlich für Deutschland. Dagegen steckt die Industrie, die mitihren Exporten jahrelang den Aufschwung garantierte, seit einigerZeit in der Rezession. Die Auftragseingänge schrumpfen, es wirdKurzarbeit angemeldet, die Nachrichten von Stellenstreichungen häufensich. Dahinter steckt mehr als der irgendwann fällige zyklischeAbschwung. Die Handelskonflikte der USA hinterlassen ihre Spuren, unddie Autobranche steckt in einem Strukturwandel, der nicht in ein paarMonaten erledigt sein wird.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell