Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zur Bahn

Halle (ots) - Das eigentlich Tragische am großen und kleinen Ärgerist: Zwischen Verzögerungen im Betriebsablauf, Signalstörungen undWeichenschäden verspielt ein Verkehrsmittel seine Zukunft. Dabei istdie Bahn bei Verkehrsplanern das Rückgrat des modularen Verkehrs inder Sharing-Gesellschaft. Dafür aber müssten Bund und Bahn-Vorstandendlich an einem Strang ziehen würden. Sonst wächst der Bahn-Ärgerweiter. Und die Pendler stehen lieber im Stau. So wie wohl -streikbedingt - an diesem Montag.