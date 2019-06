Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zum Waldsterben

Halle (ots) - Die Förster und die Waldbesitzer in Sachsen-Anhaltwerden mit dieser Situation weitgehend alleingelassen. DasAgrar-Ministerium in Magdeburg verweist auf bestehendeHilfsprogramme wie den Waldumbau, die nur spärlich abgerufen werden.Das stimmt. Doch die bisherigen Förderungen sind auf einenlangfristigen Waldumbau ausgerichtet. Der ist auch notwendig. In derjetzigen Notsituation helfen die Maßnahmen aber kaum weiter.Agrarministerin Claudia Dalbert (Grüne) sollte ihre ablehnendeHaltung zu zusätzlichen und unbürokratischen Hilfen aufgeben. Dazugehört auch die Bildung eines Krisenstabes. Mit wem will sie denWald denn zukunftsfähig machen, wenn jetzt viele Forstleutefinanziell ausbluten? Auch Klimaschutz wird ohne einen intaktenWald im Land nicht machbar sein. Wie in den 80er Jahren ist daherpolitischer Wille nötig, um den Wald zu retten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell