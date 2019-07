Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zum Maas-Vorstoß

Halle (ots) - Es ist nicht nur die pragmatischste Lösung, die Maasnun vorschlägt. Es ist vorerst auch die einzige. So lange rechteRegierungen wie in Polen, Ungarn oder Italien einen großen Wurfverhindern, kann der Rest Europas nur nach dem Machbaren suchen. Dasist ohnehin die bessere Einstellung, auch in Deutschland: Statt jedeDetailfrage für ideologischen Grundsatzstreit zu nutzen, sollten diekonstruktiven Kräfte pragmatische Lösungen suchen. So ist esunredlich, wenn nun einige Politiker ein "Bündnis der Hilfsbereiten"ablehnen, weil das keine langfristige Lösung bringe.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell