Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zum Handelsstreit:

Im Kern geht es nicht um einen Handelsstreit,sondern einen Technologiekrieg. US-Regierungen haben es meisterhaftverstanden, eine Hightechindustrie aufzubauen, die weltweitdominiert, siehe Google, Amazon, Microsoft und Co. Und das mittelsgezielter Forschungsförderung und großzügiger Staatsaufträge fürUnternehmen, viele davon vom Militär und von den Geheimdiensten.Die Position der USA ist nun gefährdet. Denn die chinesischeRegierung imitiert diese Strategie nicht nur, sie setzt sie noch vielkonsequenter um. China steckt riesige Summen in die Forschung, inInfrastruktur und die Ausbildung des Nachwuchses. Hinzu kommt einriesiger Heimatmarkt, der extrem schnell wächst.Mit Strafzöllen können die Amerikaner das Problem nicht lösen. Siemüssen ihre Industriepolitik neu justieren, müssen intelligenter inForschung, Ausbildung und Infrastruktur investieren. Ein mühsamesUnterfangen, das langen Atem braucht und sich populistisch kaumverwerten lässt - also nichts für Trump.