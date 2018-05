Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zum Datenschutz

Halle (ots) - Machen wir uns nichts vor: Am Stichtag 25. Mai wirdsehr wenig geklärt sein. Prozesse müssen geführt, Geschäftsmodelleüberprüft werden. Anstatt noch mehr Verwirrung zu stiften, indem mankurzzeitig auf Druck der Unternehmen doch eine Lockerung derUmsetzung in Aussicht stellt, sollte der Gesetzgeber einfach seineArbeit machen: Rechtssicherheit geben. Es ist das Mindeste, was ertun kann - und seine Pflicht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell