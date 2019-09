Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zu RB Leipzig

Halle (ots) - In Mönchengladbach spielten die Leipziger über weiteStrecken wie ein Spitzenteam: form- und spielstark, effizient undabgezockt. Trainer Julian Nagelsmann versteht es hervorragend, dieGegner taktisch geschickt in Fallen zu locken, so dassAbwehrbollwerke aufbrechen. Auch seine lockere, keineswegsüberehrgeizige Art und seine Qualitäten als Moderator kommen bei denProfis an. Dass er zu Saisonbeginn vor allem auf bewährtes Personalsetzt, leuchtet ein. Er will nicht beides gleichzeitig verändern:Spieler und Spielidee. Die Stammkräfte schätzen die optimale Mischungaus Eingespieltheit und neuen Impulsen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell