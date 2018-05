Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zu Hartz IV

Halle (ots) - Die gute Nachricht ist ja: Die Arbeit geht uns nichtaus. Die herausfordernde Nachricht ist: In vielen Fällen werden die,die ihren Job verlieren, nicht ohne weiteres für gleichzeitig neuentstehende Arbeitsplätze in Frage kommen. Die Politik muss sichendlich der sozialen Frage der Zukunft zuwenden: Wie organisieren wirWeiterbildung für alle, deren Jobs bedroht sind? Die Chance zumlebenslangen Lernen ist in Zeiten des schwer berechenbaren Wandelseine Gerechtigkeitsfrage. Ohne sie lässt sich auch derFachkräftemangel nicht bekämpfen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell