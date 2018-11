Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zu den Abwasserzweckverbänden

Halle (ots) - Nicht jeder Verband zockt, doch die bekannten Zahlensind verheerend genug. Zügig muss aufgeklärt werden, wer so fataleEntscheidungen traf - und wieso existierende Kontrollmechanismenversagten. Dazu gehört auch die Frage, ob Banken womöglichirreführend agierten, um im Land Derivate an den Mann zu bringen. Esist so: Ein Ausfallrisiko gibt es für Banken im Grunde kaum, dennbei Verlusten kann ja der Beitragszahler geradestehen. DieVergangenheit zeigt, dass Geldhäuser das Geschäft mit den Verbändenbereits als reizvoll entdeckt haben.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell