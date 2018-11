Mitteldeutsche Zeitung: Luftverkehr/ Flughafen Magdeburg/Cochstedt wird DLR-Drohnenzentrum

Halle (ots) - Halle. Der Flughafen Magdeburg/Cochstedt wird vomDeutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) übernommen. Dasberichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Samstag-Ausgabe). "Wir planen dort den Aufbau des "NationalenErprobungszentrums für Unbemannte Luftfahrtsysteme", teilte einDLR-Sprecher dem Blatt. Es würden künftig Drohnentests durchgeführt.Nähere Details nannte er nicht.Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte am Donnerstag grünesLicht für das Projekt gegeben. "Mit der Übernahme desRegionalflughafens Cochstedt durch das DLR wird ein Testgelände fürunbemannte Luftfahrzeuge entstehen", sagte der MagdeburgerBundestagsabgeordnete Tino Sorge (CDU) der MZ. In Cochstedt sollenkünftig unter anderem Flugtaxis erprobt werde. Ziel sei es auch, amStandort neue Start-ups und Mittelständler aus der Luftfahrtbrancheanzusiedeln.Der Airport Magdeburg/Cochstedt war 2010 von einem dänischenInvestor gekauft worden. Seit Frühjahr 2016 ist der Flughafeninsolvent.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell