Mitteldeutsche Zeitung: zu Lügen in der Politik

Halle (ots) - Lügen der Politik rühren an den Kern derDemokratie, die von der Glaubwürdigkeit der Handelnden lebt. Es istein Gift, das sich weltweit in die Strukturen der Staaten und in dieKöpfe der Menschen frisst. Das Phänomen ist freilich nicht neu. Schonimmer haben die Feinde der Demokratie versucht, ihre Grundlage durchdie Manipulation der Wirklichkeit zu zerstören. Ist die Lage alsohoffnungslos? Es finden sich immerhin Hinweise, dass es doch nochGrenzen gibt, die die Manipulierer nicht folgenlos überschreitenkönnen. Die Empörung über Trumps Auftritt mit Putin war in den USA sogroß, dass er sich öffentlich zu einem Fehler bekennen musste. Dochder Populist muss immer darauf achten, dass er die nötigeGefolgschaft nicht verliert.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell