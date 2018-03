Mitteldeutsche Zeitung: zu London/Moskau

Halle (ots) - Die britische Premierministerin Theresa May kannfolglich mit gutem Grund behaupten, der russische Staat sei, wennnicht Auftraggeber, so zumindest indirekt für die Tat verantwortlich.Im letzteren Fall wäre das Gift aus einem Sicherheitslabor in dieHände Unbefugter gelangt. May hat deshalb von Russland ultimativAuskunft verlangt. Die Briten haben zudem eine Liste mit Sanktionenlanciert - der Druck wächst. Doch letztlich muss es im Westen umanderes gehen. Es gilt, die eigenen Fähigkeiten zu stärken, vor allemim Bereich der Cyber-Technologien. Doch der Westen müsste auch vielernsthafter als bisher versuchen, mit Putin wieder in ein echtesGespräch zu kommen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell