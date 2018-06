Mitteldeutsche Zeitung: zu Löhnen/Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Das Problem: Es fehlen nicht nur großeKonzernzentralen im Osten. Es fehlen - anders als etwa inBaden-Württemberg - auch große mittelständische Unternehmen, diegute Löhne zahlen können. Und in den Branchen in denen auchhierzulande gut bezahlt wird, wie bei Finanz- undVersicherungsdienstleistungen, arbeiten kaum Menschen. Der Blick indie Statistik fällt also ernüchternd aus.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell