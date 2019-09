Mitteldeutsche Zeitung: zu Leichtathletik_WM

Halle (ots) - Also bitte, überrascht darf niemand sein. Dassdiese Leichtathletik-WM 2019 in vielerlei Hinsicht ein Fiaskowerden würden, war schon bei der Vergabe 2014 (begleitet vonKorruptionsvorwürfen) an das Emirat Katar absehbar. Kaum Zuschauer,brutale Bedingungen für die Athleten im heißen Wüstenstaat - konnteman alles wissen. Nun gibt es zur Bestätigung diese aktuellenBilder: Marathonläuferinnen, die in Rollstühlen weggefahren werden,Geher ebenso am Rande des Kollaps und verärgerte Sportler, die sichals Versuchskaninchen missbraucht fühlen. Dazu lacht IOC-PräsidentThomas Bach mit den Scheichs auf der Tribüne. Ob nun die Olympieroder ihre Sparte Leichtathletik - sie haben ihre Seele verkauft.Doch auch das verwundert nicht. In Zeiten da Fußball-Klubsrussischen Oligarchen, chinesischen Konzernen oder eben vonÖl-Prinzen gehören. Und auch die nächste Fußball-WM findetschließlich 2022 in Katar statt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell