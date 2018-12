Mitteldeutsche Zeitung: zu Lehrermangel/Privatschulen

Halle (ots) - Die Einstellungsoffensive des Landes hat freilichden Nachteil, dass die freien Schulen in die Defensive geraten. Vorallem die kleinen können beim Gehalt nicht mithalten, und dieVerbeamtung gibt es ohnehin nur beim Staat. Wie also ist derWettbewerb zwischen beiden Systemen wieder ins Lot zu bekommen? Einwichtiges Instrument zur Lösung des Problems ist bereits bestellt,aber noch nicht geliefert. Ende Januar bekommt Bildungsminister MarcoTullner das langerwartete Schülerkosten-Gutachten auf den Tisch.Hätten der Landtag und das Bildungsministerium nicht so viel Zeit biszum Beauftragen des Gutachters verstreichen lassen, wären dieErgebnisse sogar längst da.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell