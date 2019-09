Mitteldeutsche Zeitung: zu Lehrermangel

Halle (ots) - Die Politik reagiert auf den Lehrermangel vielfachdamit, dass Seiteneinsteiger für den Schuldienst gewonnen werden. Inden höheren Klassen ist dies gar nicht verkehrt. Es ist durchauswünschenswert, dass die Schüler im Klassenraum auch mit vielfältigenPerspektiven konfrontiert werden. Doch in den Grundschulen ist dasproblematisch. Denn hier sind die pädagogischen Anforderungenbesonders hoch. Die Politik muss jetzt den Hebel umlegen, wenn sieden Lehrermangel an Grundschulen dauerhaft bekämpfen will. Es brauchtnicht nur ausreichend Studienplätze, es braucht auch mehr Geld undWertschätzung für Grundschullehrer.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell