Mitteldeutsche Zeitung: Lebensmittel Französische Molkerei kauft deutsche Käse-Firma

Die französische Molkereigenossenschaft Eurialübernimmt das deutsche Käse-Unternehmen Rotkäppchen Peter Jülich ausDortmund und die Käserei Altenburger Land. "Mit dem Verkauf wird dieZukunft der Mitarbeiter und der Marken abgesichert", sagteRotkäppchen-Geschäftsführer Alexander Kolb der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Die Entscheidung zumVerkauf sei im Hinblick auf die Nachfolgesituation sowie des hohenWettbewerbsdrucks getroffen worden.Das Käse-Unternehmen beschäftigt insgesamt 130 Mitarbeiter, davon80 in der Käserei Altenburger Land in Lumpzig-Hartha (Thüringen). DasFamilien-Unternehmen führt die Traditionsmarken "Rotkäppchen",Rügener Badejunge" und die Ziegenkäsemarke "Der Grüne Altenburger".