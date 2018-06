Mitteldeutsche Zeitung: Landtagssommerfest Rangelei im Landtag - Linke wollen Strafantrag gegen AfD-Mann stellen

Halle (ots) - Im Landtag von Sachsen-Anhalt ist es am spätenMittwochabend zu einer Rangelei zwischen AfD-Leuten undLinken-Politikern gekommen. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Nach Angaben vonLinken-Politikern sollen der körperlichen Auseinandersetzung auf demSommerfest des Landtages Provokationen eines AfD-Mitarbeitersvorangegangen sein. Nach Darstellung der Linken hat einWahlkreismitarbeiter des AfD-Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneidersich ungefragt an den Tisch mehrerer Linken-Abgeordneter gesetzt und"trotz mehrfacher Aufforderung, den Tisch wieder zu verlassen" inGespräche eingemischt und habe mehrfach die Abgeordnete ChristinaBuchheim angesprochen, "dass er sie kennenlernen wolle". Die Linkenfühlten sich belästigt und baten den AfD-Mann, den Tisch zuverlassen. "Trotz mehrfacher Aufforderung blieb der Mitarbeitersitzen und mischte sich weiterhin in die Gespräche ein", soLinken-Fraktionschef Thomas Lippmann. Laut Lippmann verließen danndie Linken den Tisch und setzten sich an einen Tisch mit Abgeordnetender SPD-Fraktion. Der AfD-Mann sei aber mitgegangen und habe sichneben Linken-Landeschef Andreas Höppner gesetzt. Buchheim habe denWachschutz des Landtages alarmiert, was aber die Situation nichtbefriedet habe. "Danach legte der Wahlkreismitarbeiter von MdLTillschneider seinen Arm um Andreas Höppner", so Lippmann. "Gegendiesen Übergriff wehrte sich Herr Höppner, indem er versuchte,aufzustehen. Daraufhin packte ein Referent der AfD-Fraktion, der dieganze Zeit am Nachbartisch saß, Blickkontakt suchte, und sichebenfalls in die Gespräche einmischte, Herrn Höppner an den Schulternund riss ihn zu Boden." Die Auseinandersetzung sei vomAfD-Abgeordneten Daniel Roi und von mindestens einem weiterenMitarbeiter der AfD sowie dem Linken-Abgeordneten Hendrik Langegefilmt worden. Von letzterem, "um entsprechende Beweise zu sichern",so Lippmann. Sowohl Höppner als auch Buchheim würden nun gegen diebetreffenden AfD-Mitarbeiter Strafanzeige stellen."Bei diesem Vorgang handelte es sich nicht nur um die Verletzungvon elementaren Anstandsregeln von stark alkoholisierten Mitarbeiternder AfD sondern offensichtlich um eine gezielte Provokation zurEinschüchterung von Mitgliedern der Fraktion Die Linke durchMitarbeiter der AfD. Sie schrecken vor der Anwendung von Gewalt nichtzurück. Der inhaltlichen Radikalisierung folgt jetzt offensichtlichauch die Radikalisierung ihrer Methoden", sagte Lippmann. Von derAfD-Fraktion war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten, man wollesich erst ein genaues Bild machen, hieß es auf Anfrage. BeimLandtagssommerfest lädt die Präsidentin traditionell nach einer derletzten Sitzungen vor der Sommerpause Abgeordnete undVerwaltungsmitarbeiter in den Innenhof des Parlaments. Dabei gibt esunter anderem heimisches Bier und Wein, ein ähnlicher Vorfall ist ausder Geschichte des Landtages von Sachsen-Anhalt aber nicht bekannt.Zum Zeitpunkt des Eklats hatten die meisten Gäste das Fest verlassen,es waren nur noch gut 30 Politiker und Mitarbeiter anwesend.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell