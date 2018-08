Mitteldeutsche Zeitung: Landesregierung Sachsen-Anhalt/ Wird Finanzminister Schröder Chef der Investitionsbank?

Halle (ots) - Halle. In der Landesregierung gibt es Überlegungenfür einen Austausch von Finanzminister André Schröder (CDU). Dasberichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Mittwoch-Ausgabe). Nach MZ-Informationen erwägt MinisterpräsidentReiner Haseloff (CDU) einen Wechsel Schröders an die Spitze derlandeseigenen Investitionsbank (IB). Dort ist einGeschäftsführerposten zu besetzen, nachdem Manfred Maas sein Amtwegen Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft Halleniederlegen musste. Haseloff soll Schröder seine Überlegungen bereitspersönlich dargelegt haben. Der Minister will über einen Wechsel zuIB nicht reden. "Ich konzentriere mich auf meine Aufgaben alsMinister", sagte er der MZ. Schröder galt einst als denkbarerHaseloff-Nachfolger. Seit einer Flugaffäre ist er jedoch politischangeschlagen. Als Finanzpolitiker hat er zuletzt an Autoritätverloren, weil es ihm nicht gelungen ist, die Ausgabenwünsche derMinisterkollegen für 2019 zurechtzustutzen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell