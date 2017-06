Mitteldeutsche Zeitung: Landesdatenschutzbeauftragter Striegel strebt Posten nicht an

Halle (ots) - Bei der Suche nach einem neuenLandesdatenschutzbeauftragten hat sich der umstrittenste möglicheInteressent selbst aus dem Rennen genommen. Das berichtet die inHalle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). "Ichstrebe dieses Amt nicht an, weder jetzt noch in einem halben Jahr",sagte der grüne Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel am Donnerstag.In der CDU-Landtagsfraktion gibt es heftige Abneigung gegen den35-Jährigen, ebenso in der AfD. Deren Fraktionschef André Poggenburghatte bereits vor Wochen gewettert, als Unterstützer "vonExtremisten" wie der Antifa sei Striegel "völlig ungeeignet". DasVorschlagsrecht für den Posten liegt bei den Grünen - darauf hattensich die Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne am Dienstag geeinigt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell