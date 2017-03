Mitteldeutsche Zeitung: Kriminalität Brandstifter von Autos kommen oft davon

Halle (ots) - Die Polizei hat im vergangenen Jahr inSachsen-Anhalt 194 Fälle von Brandstiftung an Fahrzeugen registriert,13 mehr als im Vorjahr. Auch 2013 hatte es eine ähnlich hohe Zahl vonDelikten gegeben. Aufgeklärt wird jedoch nur ein kleiner Teil allerFälle: Etwa zwei Drittel aller Brandstifter werden nicht erwischt.Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Donnerstag-Ausgabe) unter Hinweis auf Zahlen aus demInnenministerium. In einem besonders schweren Fall waren im September18 Fahrzeuge, darunter Fahrzeuge der Bundespolizei, am MagdeburgerHauptbahnhof in Brand gesetzt worden. Bei der Aufklärung setzen dieErmittler nun auf eine Öffentlichkeitsfahndung. Dabei sollen anhandvon Videoaufnahmen zunächst mögliche Zeugen ausfindig gemacht werden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell