Mitteldeutsche Zeitung: zu Kriminalität

Halle (ots) - Der Rückgang ist erfreulich. Das gilt vor allem fürdie Wohnungseinbrüche, die um mehr als ein Fünftel schwanden. DerSchwund ist Folge neuer Polizisten und einer gezielteren Präventionund umso wichtiger, weil viele Betroffene Einbrüche als traumatischerleben und in Einzelfällen sogar in neue Wohnungen ziehen, weil siees in ihren alten Wohnungen nicht mehr aushalten. Der Staat zeigtsich an einer entscheidenden Stelle wehrhaft. Das ist gut. Erfreulichist weiterhin, dass die Zahl der Diebstähle um 11,8 Prozentschrumpfte und auch die der Gewalttaten um 2,4 Prozent. Besorgniserregend ist die Zunahme der Gewalt an Schulen wie auch dieTatsache, dass ausländische Verdächtige bei Mord und Totschlagüberrepräsentiert waren. In der Summe gibt die Statistik wenigerAufschluss über die Kriminalität als über uns. Wir sind eine nervöseGesellschaft geworden, die die Realität durch die Brille ihrer Ängstewahrnimmt. Die jüngsten Daten könnten helfen, das zu ändern.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell