Mitteldeutsche Zeitung zu Kretschmann und Rechtschreibung

Halle (ots) - Nach Kretschmanns Logik wäre es auch nicht mehr wichtig, dieGrundrechenarten zu beherrschen - es gibt ja Taschenrechner. Was für einUnsinn! In der Mathematik wie in der Sprache gilt: Nur wer die Grundlagen guterlernt hat, hat später gute Chance, Spitzenleistungen zu erbringen.Rechtschreibung zu pauken - das ist nicht das Gegenteil von modernem Unterricht,in dem es um kreatives und selbstständiges Denken geht. Es legt vielmehr dieGrundlage dafür, dass die Schüler gut für einen solchen Unterricht gerüstetsind.