Mitteldeutsche Zeitung: zu Krankschreibungen

Begleitet wird der Aufwuchs an Stellen von einerVeränderung der Altersstruktur. Mehr Ältere arbeiten - und das zudemdurch das sich verschiebende Renteneinstiegsalter auch noch länger.Und Ältere sind häufiger und meist auch länger krank. Daraus ist demEinzelnen kein Vorwurf zu machen. Führen Digitalisierung, diesteigenden Zahl an Überstunden und die psychische Last im Beruf aberzu vermehrten Krankschreibungen, wird das individuelle zumgesellschaftlichen Problem. Der Ruf nach Vermenschlichung derArbeitswelt ist nicht neu, erreicht aber selten die richtigen Ohren.Skandinavien macht vor, wie etwa eine familienfreundlichereArbeitsorganisation mehr Zufriedenheit schafft. Der Blick nach Nordenlohnt.