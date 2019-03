Mitteldeutsche Zeitung: Krankenhäuser/ Sachsen-Anhalt/ Jeder fünfte Arzt kommt aus dem Ausland

Finanztrends Video zu



Halle (ots) - Halle. Die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt sind nurnoch durch den massenhaften Einsatz ausländischer Medizinerarbeitsfähig. Das berichtet die in Halle erscheinende MitteldeutscheZeitung (Dienstag-Ausgabe). Von den 5 500 Krankenhausärzten habenderzeit 1 120 keinen deutschen Pass, das ist jeder fünfte. Unter denHerkunftsländern liegen Rumänien (132 Personen) und Syrien (113) ander Spitze. Und der Ausländeranteil dürfte weiter steigen: In diesemJahr sind so viele Anerkennungsprüfungen für ausländische Ärzteangesetzt wie noch nie.Ohne ausländische Ärzte ließen sich die Personallücken nichtschließen, urteilt die Ärztekammer Sachsen-Anhalt. "Wir müssen frohsein, dass wir sie haben. Ohne sie sähe es schlimm aus", sagtePräsidentin Simone Heinemann-Meerz der MZ.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell