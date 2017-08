Mitteldeutsche Zeitung: Kosovo-Flüchtlinge Studie: Viele Rückkehrer sehen keine Perspektive

Halle (ots) - Viele aus ländlichen Regionen des Kosovo stammendeBewohner, die ihr Land 2014 und 2015 verlassen haben und meist unterDruck wieder zurückkehrten, würden ihrer Heimat am liebsten schnellwieder den Rücken kehren. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe) unter Hinweis auf eineStudie des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung inTransformationsökonomien in Halle. Das Institut hatte in ländlichenGebieten des Kosovo 180 Menschen befragt, die ausgereist undzurückgekommen waren. Danach sind vor allem wirtschaftliche Gründeund fehlende Perspektiven für den Auswanderungswunsch maßgeblich.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell