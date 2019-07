Mitteldeutsche Zeitung: Konjunktur/ Arbeitsmarkt: Kurzarbeit in Sachsen-Anhalt nimmt stark zu

Halle (ots) - Halle - Die Konjunkturflaute erfasst nun auch dieUnternehmen in Sachsen-Anhalt. Abzulesen ist das an der deutlichgestiegenen Kurzarbeit. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Montag-Ausgabe). Im ersten Halbjahr 2019beantragten 137 Betriebe für 2 639 Mitarbeiter aus konjunkturellenGründen Kurzarbeit, teilte die Landesarbeitsagentur der MZ mit. Dasist ein Anstieg von 117 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Von Januar bisJuni 2018 waren nur 1 237 Personen in 79 Betrieben betroffen. "DreiViertel der Anzeigen kommen aus der Industrie", sagtLandesarbeitsagentur-Chef Kay Senius der MZ. Betroffen seien unteranderem Mitarbeiter von Autozulieferern.Kurzarbeit macht es den Unternehmen bei Absatzrückgängen möglich,die Personalkosten kurzfristig zu reduzieren, ohne Fachkräfteentlassen zu müssen. Einen Teil der Lohnkosten trägt dieArbeitsagentur. Die Kurzarbeit ist somit ein Vorbote des Abschwungs.Arbeitsagenturchef Senius weist jedoch darauf hin, dass dasAusgangsniveau noch relativ niedrig ist. Man sei weit von einerWirtschaftskrise wie 2009 entfernt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell