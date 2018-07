Mitteldeutsche Zeitung: Kommunalpolitik Ex-Innen-Staatssekretär Gundlach in der Kritik

Halle (ots) - Der frühere Innen-Staatssekretär Ulf Gundlach (CDU)steht in der Kritik, weil er als Rechtsanwalt im Auftrag von Kommunenandere Kommunen verklagt. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Wochenend-Ausgabe). Dabei geht es umUmlagezahlungen an Landkreise oder Verbandsgemeinden. AlsStaatssekretär im Innenministerium war Gundlach für die Kommunen imLand zuständig. Götz Ulrich (CDU), Landrat des Burgenlandkreises,wirft dem Parteifreund fehlenden Anstand vor.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell