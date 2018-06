Mitteldeutsche Zeitung: zu Kleingärten/Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Mehr als jede fünfte Parzelle im Lande liegt bereitsbrach. Es fehlen rund 22 000 Pächter, die ihr grünes Paradies zumeistaus Altersgründen und schweren Herzens verlassen haben. Leider habensie keine Nachfolger gefunden. Über die Gründe lässt sich streiten.Fakt bleibt: Sachsen-Anhalt hat zu wenige Menschen für zu vielekleine Gärten. Dass die Situation in Vereinen und Regionalverbändendramatisch ist, liegt auf der Hand. Was aber verwundert, mit welcherGelassenheit viele Kommunen und auch das Land damit umgehen. Längsthätten sämtliche Gemeinden zukunftsfähige Konzepte für diesen Teilder grünen Infrastruktur entwickeln können. Warum dieLandesregierung ausdrücklich erklärt, dass nicht an ein extraFörderprogramm für den Rückbau von Anlagen gedacht ist, bleibt einRätsel.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell