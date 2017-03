Mitteldeutsche Zeitung: Kita-Affäre: Fraktionsvize widerspricht Knöchel

Halle (ots) - Nach einer Anzeige gegen den Landtagsfraktionschefder Linken in Sachsen-Anhalt, Swen Knöchel, wegen finanziellerUnregelmäßigkeiten in einem Kita-Trägerverein gerät der Politikerweiter unter Druck. Während unter anderem die CDU Aufklärung fordert,bringt sich Knöchel mit einer Erklärung in scharfen Widerspruch zuseiner Stellvertreterin Eva von Angern. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Es geht darum,wann der Fraktionschef von der Anzeige wusste.Knöchel verbreitete am Dienstag eine schriftliche persönlicheErklärung, in der er ungefragt betonte: "Von der Anzeige habe icherst durch Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung Kenntnis erlangt."Er bezieht sich dabei auf eine Anfrage der Zeitung vom Montag.Zeitgleich hatte die Vizefraktionschefin Eva von Angern - die denlokalen Linken-Politiker, der neben Knöchel in der Affäre in derKritik steht, beschäftigt - der Zeitung gesagt, sie habe diesen wegender Anzeige beurlaubt. Wenn Knöchels schriftliche Erklärung stimmt,hätte sie also unterlassen, ihn zu informieren.Von Angern widerspricht nun auf Nachfrage der Zeitung. "Ich habeihm am 7. März gesagt, dass ich meinen Mitarbeiter wegen einesStrafantrages beurlaubt habe und dass innerhalb des Strafantrages derHinweis enthalten sei, dass gegen ihn, Knöchel, ein Strafantrag inVorbereitung sei", sagte von Angern dem Blatt.CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt forderte Aufklärung in derKita-Affäre: "Der Fraktionsvorsitzende Knöchel tut gut daran, dieVorwürfe schnellstmöglich zu entkräften", sagte er der Zeitung.Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt wegen Untreue beimKita-Träger "Kinderland" in Bitterfeld-Wolfen. Im Visier hat sie vorallem einen lokalen Linken-Politiker, der in in die Vereinskassegegriffen haben soll. Erster Vorsitzender war laut VereinsregisterKnöchel. Die Staatsanwaltschaft Halle prüft, ob sie auch gegen ihnein Verfahren einleitet. Knöchels Versäumnis soll sein, dass er fürden Verein seit 2009 keine Steuererklärung abgegeben hat.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell