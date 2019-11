Mitteldeutsche Zeitung: zu Kinderrechten

Halle (ots) - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat einenVorschlag unterbreitet, der über Bundestag und Bundesrat so oder ähnlich seinenWeg in die Verfassung finden dürfte. Nur: Viel verändern wird die geplanteReform nicht. Denn in dem Entwurf steht lediglich, dass das Wohl des Kindes beiallem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft,"angemessen" zu berücksichtigen sei. Auf den Formulierungsvorschlag "wesentlich"hat Lambrecht verzichtet. Defensiv bleibt der Entwurf ebenfalls bei denTeilhaberechten von Kindern. Der Anspruch auf "rechtliches Gehör" existiertnämlich bereits.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4451325OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell