Mitteldeutsche Zeitung: zu Kavanaugh

Halle (ots) - Von Anfang an trug die Personalie Züge einesKulturkampfs. Dass die lebenslange Berufung am Ende vonNötigungs-Vorwürfen überschattet wurde, hat Kavanaugh zum Idol alljener gemacht, denen die Metoo-Bewegung als freiheitsberaubenderAusdruck der verhassten politischen Korrektheit gilt. Ob der Juristin jungen Jahren tatsächlich Mädchen und Frauen sexuell belästigthat, ist kaum noch aufzuklären. Offensichtlich aber ist, dass erwährend der Anhörung über seine früheren Alkoholexzesse gelogen undmit einer aggressiven Wutrede den letzten Anschein derÜberparteilichkeit zerstört hat. Anderswo würde das einenFriedensrichter disqualifizieren. In Trumps radikal zweigeteiltemAmerika bringt Ruchlosigkeit die entscheidenden PunktePressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell