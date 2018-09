Mitteldeutsche Zeitung: zu Kaufhof/Karstadt

Halle (ots) - Ob dieser 11. September ein guter Tag für dieMitarbeiter von Kaufhof und Karstadt ist, wird sich erst nochherausstellen. Auch wenn sich die Eigentümer bedeckt halten: Vielesist bereits durchgesickert, das vielen Mitarbeitern noch schlafloseNächte bereiten wird. Nicht nur den Kölnern, die darauf hoffen, dassdie Zentrale in Köln bleibt. 5 000 Stellen könnten abgebaut werden.Insider erwarten die Schließung von etwa zehn Prozent derKaufhof-Filialen. Denn Fusionen führen immer zu Stellenabbau undStandortschließungen. Weil man hofft, gemeinsam stärker zu sein undSynergien heben zu können. Weil man Kosten sparen kann in derVerwaltung, in der Logistik. Und: Weil man gemeinsam eine stärkereEinkaufsmacht hat.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell