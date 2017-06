Mitteldeutsche Zeitung: zu Katar

Halle (ots) - Vieles am Golf wird davon abhängen, wie sich die USAWochen zu der Eskalation verhalten, die in Katar ihre größteMilitärbasis im Nahen Osten betreiben. Aufschlussreiches ausWashington war bisher nicht zu hören, auch Europa schwieg ratlos,während sich die Fronten am Golf verhärten. Saudi-Arabien geht beiKatar aufs Ganze. Doch der superreiche Zwergstaat wird nichtnachgeben, wenn er nur die Wahl hat, seiner bisherigen Politik indemütigender Weise abzuschwören. Und so könnte sich der frontaleVersuch, Katar in die Knie zu zwingen, für Saudi-Arabien und seineAlliierten mit der Zeit als Bumerang erweisen. Doha könnte eine neueSicherheitspartnerschaft mit der Türkei anstreben, seine Beziehungenzu Russland und China intensivieren und sich stärker als bisher anden Iran anlehnen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell