Mitteldeutsche Zeitung: Kampf gegen Masern/ Sachsen-Anhalts Kinderärzte fordern Impfpflicht

Finanztrends Video zu



mehr >

Halle (ots) - Halle. Sachsen-Anhalts Kinderärzte fordern im Kampfgegen Masern eine Impfpflicht für Kinder und stellen sich damithinter einen Vorstoß des Bundes. "Die Masern müssen endlichausgerottet werden", sagte Ludwig Patzer, Kinderarzt in der Klinikfür Kinder- und Jugendmedizin des Krankenhauses St. Elisabeth und St.Barbara in Halle, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Dienstagausgabe). Im Gegensatz zu den Pocken sei das trotz einerSelbstverpflichtung der Bundesrepublik bisher nicht gelungen,kritisierte Patzer, der Mitglied im Landesvorstand desBerufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte ist. Vielmehr werde dieVirusinfektion "unzulässigerweise verharmlost". Am Wochenende warbekannt geworden, dass der Bund angesichts einer drohendenMasernwelle in mehreren Regionen eine bundesweite Impfpflicht prüft.Hintergrund ist eine verstärkte Häufung von Masernfällen inBaden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell