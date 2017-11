Mitteldeutsche Zeitung: Justiz Mammut-Verfahren bremsen Gerichte aus

Halle (ots) - Zahlreiche Mammut-Verfahren bringen die Justiz inSachsen-Anhalt an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Die Folge:Über viele andere Klagen wird in absehbarer Zeit nicht entschiedenwerden, weil an den Gerichten das Personal fehlt. Das berichtet diein Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe). DieZahl der großen Verfahren nimmt vor allem bei Wirtschaftsstrafsachenzu. Neun Verfahren an Landgerichten dauern bereits länger als dreiJahre, weitere 17 schon über zwei Jahre. Infolge der Mammut-Prozessebleibt vieles andere erst einmal liegen - Tendenz steigend. DerRückstau ist ein Problem, das die Arbeit so gut wie aller Gerichtebeeinträchtigt.Das Justizministerium beziffert den Überhang aus 2016 mit rund 170Strafsachen - allein an den Landgerichten. Der Richterbund inSachsen-Anhalt dringt daher auf eine bessere Personalausstattung inder Justiz. "100 Prozent plus eins", so beschreibt VorsitzenderMarkus Niester die absolute Untergrenze bei der Stellensetzung."Aber gerade die großen Wirtschaftsverfahren zeigen, dass das Systemgerade ziemlich auf Verschleiß fährt."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell