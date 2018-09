Mitteldeutsche Zeitung: zu Juncker

Halle (ots) - Der Vorschlag Junckers, Blockaden innerhalb derEuropäischen Union zu verhindern, ist gut. In der Außen- undSteuerpolitik etwa sollen bestimmte Entscheidungen nicht mehr demZwang zur Einstimmigkeit unterliegen, sondern von einer"qualifizierten Mehrheit" der Mitgliedsstaaten getroffen werden. Dashört sich gut an, dürfte aber im Zweifel in der realen Welt nichtfunktionieren. Jean-Claude Juncker ist gewiss ein glühender Europäerund ein gewiefter Chef der Brüsseler EU-Behörde obendrein. Es istschon eindrucksvoll, wie schnell er erkannt hat, dass mit demRandthema Zeitumstellung Punkte zu machen sind. Dennoch ist Junckerein Mann aus dem alten Europa. Ideen für das neue Europa sind von ihmnicht zu erwarten. Die bräuchte es aber in diesen Zeiten dringenderals je zuvor.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell