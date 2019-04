Mitteldeutsche Zeitung: zu Joe Biden

Halle (ots) - Die Wahl aber wird nicht an den Unis und nicht inden Küsten-Großstädten entschieden, sondern im Rostgürtel vonMichigan, Ohio, Pennsylvania und Wisconsin. Diese industriellgeprägten Bundesstaaten waren fest in demokratischer Hand, bis Trumpsie 2016 eroberte. Ohne ihre Wahlmänner führt kein realistischer Wegins Weiße Haus. In der zweiten Phase des Wahlkampfes wird es daherwesentlich darum gehen, frustrierte Wähler zurückzugewinnen, denen esum Jobs und eine verlässliche soziale Absicherung. Ein Pragmatischerwie Biden könnte hier genau der richtige Kandidat sein.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell