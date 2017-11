Mitteldeutsche Zeitung: zu Jamaika und Ostdeutschland

Halle (ots) - Ein gutes Zeichen ist die neue Aufmerksamkeit fürden Osten, weil die Realitäten endlich ungefiltert wahrgenommenwerden. Dies wiederum geschieht auch deshalb, weil nicht allein dieBundestagswahl, sondern zuvor die Präsidentschaftswahl in den USA undder Brexit gezeigt haben, was passiert, wenn die Provinz zunächstökonomisch, dann sozial und schließlich politisch verloren geht. Danngerät die Demokratie in Gefahr, nicht nur im Osten. Das haben allebegriffen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell