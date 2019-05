Mitteldeutsche Zeitung: zu Istanbul

Halle (ots) - Auch wenn Erdogans Name auf keinem Stimmzettel stehtund er selbst nicht kandidiert, geht es doch vor allem um ihn. Kannseine Partei die Bosporus-Metropole zurückerobern, in der vor 25Jahren Erdogans politischer Aufstieg begann? Dann würde Erdogan seineMacht erneut zementieren, nicht zuletzt dank der Seilschaften, überdie er in der größten Stadt der Türkei noch verfügt. Behauptet sichindes auch im zweiten Durchgang der Oppositionskandidat EkremImamoglu, würde Erdogans Istanbuler Netzwerk zerschlagen. Dannkönnte Imamoglu bei der Präsidentenwahl 2023 für Erdogan zumgefährlichen Kontrahenten werden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell