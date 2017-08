Mitteldeutsche Zeitung: Islamischer Staat Erster Terrorprozess in Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Erstmals wird in Sachsen-Anhalt einemTerrorverdächtigen der Prozess gemacht. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). AmLandgericht Halle muss sich ab kommende Woche ein junger Syrerverantworten. Die Staatsanwaltschaft Halle wirft ihm dieVorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat vor. DerHeranwachsende soll mit der Terrororganisation "Islamischer Staat"(IS) sympathisieren.Der Angeklagte soll zwischen November 2015 und Januar 2017 vonBobbe (Anhalt-Bitterfeld) aus Internetkontakt mit Gleichgesinntengehalten haben. Laut Anklage ließ er sich die Bauanleitung einesSturmgewehres des Typs Kalaschnikow zusenden. Zudem soll er sich ineinem Chat erkundigt haben, wo man Waffen kaufen könne, wie man siebenutze und instand halte. Das teilte das Landgericht am Montag mit.Demnach erfragte der Angeklagte auch, wie man einen Sprenggürtelherstellen könne, ohne in Verdacht zu geraten.Nach eigenen Angaben ist der Angeklagte 16 Jahre alt. Aufgeflogenist er laut Landgericht durch Äußerungen gegenüber einem verdecktenVerfassungsschutz-Mitarbeiter im Internet. Der Beschuldigte solldamals offenbart haben, er sei nicht nach Deutschland eingereist, umhier zu leben, und auch nicht, um mit einem Messer ein oder zweiMenschen zu töten. Er plane vielmehr etwas Größeres.Der Angeklagte bestreitet die Tatvorwürfe der Staatsanwaltschaft.Im Falle einer Verurteilung droht eine Sanktion nach Jugendstrafrechtbis hin zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren. Der Prozess wird unterAusschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sagte LandgerichtssprecherWolfgang Ehm.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell