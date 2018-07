Mitteldeutsche Zeitung: zu Integration und Özil

Halle (ots) - Noch etwas ist an der Özil-Debatte fatal. Es ist einSignal an Hunderttausende Jugendliche, die beobachten müssen, dass esnichts bedeutet, in der Nationalelf zu spielen. Es finden sichtrotzdem nicht nur Menschen in den sozialen Hetzwerken, sondern ebenauch ein Ulrich Hoeneß, der einen als unfähig runterputzt. Wirleben, das zeigt der Fall Mesut Özil, nicht in einerLeistungsgesellschaft. Wir leben zwischen Hetzmeuten, die daraufwarten, dass ihnen jemand zum Fraße vorgeworfen wird. Sie werden erstvon dem einen lassen, wenn sie ein anderes Opfer angeboten bekommen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell