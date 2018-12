Mitteldeutsche Zeitung: IHK-Chefin Ruf nach flexibler Arbeit

Halle (ots) - Halle. Die scheidende Präsidentin der Industrie- undHandelskammer Halle-Dessau, Carola Schaar, fordert einen flexiblerenArbeitsmarkt. "Das Modell einer tarifgebundenen Vollzeitstelle von 8bis 16 Uhr lässt sich in vielen Branchen nicht halten und wird vonden Mitarbeitern auch nicht gefordert", sagt Schaar der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Es gehenicht darum, Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, sondern anders zugestalten. "UM uns von anderen abzuheben, müssen wir alte Zöpfe auchmal eher abschneiden", betonte sie. Schaar gibt nach zehn Jahren denIHK-Chefposten ab. Am Mittwoch wird eine neue Kammerspitze gewählt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell