Mitteldeutsche Zeitung: Hochwasserschutz/ Sachsen-Anhalt/ Jeder zehnte Deich ist nicht standsicher

Halle (ots) - Halle - Sachsen-Anhalt kommt beim Hochwasserschutzlangsamer voran als geplant. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Sechs Jahre nach demJahrhunderthochwasser von 2013 entspricht ein Drittel der Deichenoch immer nicht den geltenden Normen. Elf Prozent der Schutzanlagengelten sogar als nicht standsicher. Das geht aus einemZwischenbericht zur Hochwasserschutzkonzeption des Landes hervor, denUmweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) am Dienstag im Kabinettvorgelegt hat. Eigentlich wollte das Land die Deichsanierung imkommenden Jahr "weitgehend" beendet haben. Das war noch 2015 der Planvon Dalberts Amtsvorgänger Hermann Onko Aeikens (CDU). Dalbert siehtdennoch einen Erfolg. So sei seit der Flut 2002 an Elbe und Muldeeine Milliarde Euro in den Schutz vor Hochwasser investiert worden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell