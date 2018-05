Mitteldeutsche Zeitung: zu Hasenhüttl und RB

Halle (ots) - Dass der Österreicher nach dem Traumstart vor knappzwei Jahren so schnell zum Auslaufmodell wird, ist bedauerlich. Dennbei allen Fehlern, die auch er - genau wie Rangnick oder die Spieler- gemacht hat, geht RB Leipzig ein bemerkenswerter Fachmann,Kommunikator und Motivator verloren. Hasenhüttl hat dem Ehrgeizlingunter den Erstligaklubs Leichtigkeit und ein sympathisches Gesichtverliehen. Dass sie bei RBL Typen wie Hasenhüttl und zuvor AlexanderZorniger vom Hof treiben, macht Rangnick, Mintzlaff & Co. nicht ebenmenschlicher. Wie die Bosse Hasenhüttl nach den Erfolgen in derVorsaison nun bei der ersten Krise auflaufen ließen, wirkt stillos.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell